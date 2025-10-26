Нічна атака Росії по Україні: скільки дронів збили Сили ППО

Атака БпЛА / © tsn.ua

У ніч на 26 жовтня РФ атакувала 101 ударним безпілотником. Силами ППО знищено 90 літальних апаратів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Противник застосував БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Зброя летіла з напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим. За підрахунками, близько 60 із них — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у повідомленні.

Втім є і влучання п’яти ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», — зазначили у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, 26 жовтня, росіяни вдарили по Києву «Шахедами». У столиці пошкоджені житлові будинки та багато постраждалих. На жаль, є жертви.

Зокрема, наслідки фіксують у Деснянському районі. Там загинули троє людей та 27 постраждали.

В Оболонському районі, попередньо, без потерпілих.