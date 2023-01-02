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Нічна атака Росії: ППО знищила всі 39 ворожих "шахедів", два "Орлани" та ракету Х-59

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Нічна атака Росії: ППО знищила всі 39 ворожих "шахедів", два "Орлани" та ракету Х-59

Ілюстрація / Фото: Associated Press

У Повітряних силах розповіли про результати нічної роботи із відбиття масованої атаки РФ.

Уночі 2 січня російські окупанти завдали по Україні масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136". ППО знищила всі "шахеди", які запустили окупанти, а ще два "Орлан-10" та Х-59.

Про це інформує командування Повітряних Сил Збройних Сил України в Telegram-каналі.

У результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА знищені.

"До відбиття нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних Сил та мобільні вогневі групи. Дедалі активніше залучається техніка та озброєння надані Україні нашими західними партнерами", - сказано в повідомленні.

Крім того, захисники неба знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59.

Нагадаємо, в Україні пізно увечері, 1 січня оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі регіони, окрім західних.

Ніч проти 2 січня 2023 року виявилася неспокійною. Декілька ворожих "мопедів" летіли в сторону Одеси зі сторони Коблево.

Згодом у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, це робота ППО. 

На території Полтавської області теж працювала ППО.

Київська область другу ніч поспіль також відбивала атаки дронів. Уночі окупанти пошкодили в регіоні об’єкт критичної інфраструктури та будинки людей.

Над Києвом було збито 22 повітряних цілі.

Раніше українців попередили, що Росія може атакувати регіони дронами, доки готується до нового масованого ракетного удару. 

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
1508
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