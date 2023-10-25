Нічна атака російської армії по Україні: скільки дронів збила ППО

Вночі проти середи, 25 жовтня, російська армія атакувала Україну безпілотниками "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили всі 11 дронів-камікадзе.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі проти 25 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Тим часом Повітряні Сили ЗСУ додали, що вночі російські окупанти атакували Україну дронами з південно-східного напрямку - Приморсько-Ахтарська (РФ).

"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи. Зокрема протиповітряна оборона працювала в Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях", - поінформували ПС.

Нагадаємо, після опівночі в низці областей України було оголошено повітряну тривогу. ПС попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА. Так, Хмельниччину вночі атакували дрони. Сили ППО збили усі повітряні цілі, що летіли на регіон. Втім, уламки наробили шкоди.

Читайте також: