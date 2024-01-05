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Нічна атака Shahed, США скликають Радбез ООН через дії Росії: головні новини ночі 5 січня 2024 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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2264
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Нічна атака Shahed, США скликають Радбез ООН через дії Росії: головні новини ночі 5 січня 2024 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У США спростували інформацію про наміри утилізувати ракети ATACMS Читати далі –>
  • США скликають Радбез ООН через використання Росією ракет КНДР Читати далі –>
  • Загарбники вдруге за ніч атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • За однієї умови: Пентагон готовий передати Україні зброї на $4,2 млрд Читати далі –>
  • Українські пілоти у США завершать навчання на F-16 до кінця 2024 року Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2264
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