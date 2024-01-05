Нічна атака Shahed, США скликають Радбез ООН через дії Росії: головні новини ночі 5 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У США спростували інформацію про наміри утилізувати ракети ATACMS Читати далі –>
- США скликають Радбез ООН через використання Росією ракет КНДР Читати далі –>
- Загарбники вдруге за ніч атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- За однієї умови: Пентагон готовий передати Україні зброї на $4,2 млрд Читати далі –>
- Українські пілоти у США завершать навчання на F-16 до кінця 2024 року Читати далі –>
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