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Нічна атака Shahed та евакуація вокзалу у Москві: головні новини ночі 3 вересня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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8694
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Нічна атака Shahed та евакуація вокзалу у Москві: головні новини ночі 3 вересня 2023 року

БпЛА Shahed / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 3 вересня 2023 року:

  • Росія запустила в сторону України кілька груп ударних БпЛА — Повітряні сили Читати далі –>
  • Аеропорти Москви масово скасовують рейси, служби проводять евакуацію Київського вокзалу Читати далі –>
  • Хунта Нігеру прийняла рішення про негайне видворення посла Франції Читати далі –>
  • У Туреччині яскраво впав метеорит (відео) Читати далі –>
  • Коломойський отримав підозру від СБУ та був заарештований судом: всі подробиці справи Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
8694
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