Нічна атака Shahed та евакуація вокзалу у Москві: головні новини ночі 3 вересня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 3 вересня 2023 року:
- Росія запустила в сторону України кілька груп ударних БпЛА — Повітряні сили Читати далі –>
- Аеропорти Москви масово скасовують рейси, служби проводять евакуацію Київського вокзалу Читати далі –>
- Хунта Нігеру прийняла рішення про негайне видворення посла Франції Читати далі –>
- У Туреччині яскраво впав метеорит (відео) Читати далі –>
- Коломойський отримав підозру від СБУ та був заарештований судом: всі подробиці справи Читати далі –>
Читайте також: