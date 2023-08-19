Нічна атака "шахедами": на Житомирщині РФ завдала удару по об'єкту інфраструктури

За інформацією ОВА, жертв та постраждалих внаслідок атаки немає.

Сьогодні вночі, 19 серпня, під час повітряної тривоги, російські окупанти дронами-камікадзе атакували один з об'єктів інфраструктури Житомирської області.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Унаслідок падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована рятувальниками.

За інформацією ОВА, жертв та постраждалих немає. Масштаб пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, що цієї ночі, 19 серпня, росіяни з району Курська випустили 17 ударних дронів. Повітряні сили збили 15 з них.

Зокрема, відомо, що окупанти атакували Хмельницьку область. Внаслідок атаки дві жінки поранено, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.

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