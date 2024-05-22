Нічна атака "Шахедів": чому усі збиті БпЛА завдали значних руйнувань енергооб'єктам

Вночі 22 травня сили ППО збили усі 24 безпілотники, які запустили росіяни. Інформація Повітряних сил відповідає дійсності. Втім, навіть уламки збитих "Шахедів" можуть завдати значних руйнувань.

Про це розповів "Новинарні" речник Повітряних сил Ілля Євлаш, відповідаючи на запитання про наслідки нічної атаки БпЛА на Сумщині.

"Не всі "Шахеди" вдається знищити просто в повітрі. Інколи відбувається падіння уламків як великих, так і малих. Якби відбулося пряме влучання – а "Шахед" є високоточною зброєю – то, на жаль, пошкодження могли б бути значно складнішими. Зараз же сама ОВА (Сумська - Ред.) повідомляє, що вже відновили енергопостачання", - розповів представник ПС.

Євлаш наголосив, що дрони можуть впасти на територію різних об'єктів, поблизу яких збивають ворожі цілі. Як наслідок, виникають різного виду пошкодження

"Всі "Шахеди" сьогодні були ліквідовані. Не завжди буває так, що бойова частина вибухає саме в повітрі. Інколи вони (БпЛА - Ред.) падають на землю. Інколи – менше, інколи – повністю бойова частина. Це спричиняє такі наслідки, на жаль", - наголосив Євлаш.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія завдала ударів дронами. Сили ППО знищили усі 24 російські "Шахеди".

Російські загарбники завдали ударів по енергооб'єктах в містах Шостка та Конотоп, що в Сумській області. Через удар безпілотників було припинене електропостачання.

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