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Нічна атака "шахедів", ХАМАС благає Ізраїль про мир: головні новини ночі 22 листопада 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1288
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Нічна атака "шахедів", ХАМАС благає Ізраїль про мир: головні новини ночі 22 листопада 2023 року

Безпілотник Shahed / Фото: reuters.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 22 листопада 2023 року: 

  • На Хмельниччині ППО відпрацювала по ворожих безпілотниках Читати далі –>
  • Україною ширилась повітряна тривога через загрозу БпЛА Читати далі –>
  • У ЄС заявили, що не можуть постачати Україні більше зброї, бо вона йде на експорт Читати далі –>
  • Премʼєр Нідерландів Рютте випереджає конкурентів на посаду генсека НАТО - Bloomberg Читати далі –>
  • Бойовики ХАМАС "благають" Ізраїль про припинення вогню Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1288
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