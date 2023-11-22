Нічна атака "шахедів", ХАМАС благає Ізраїль про мир: головні новини ночі 22 листопада 2023 року

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Головні новини ночі 22 листопада 2023 року:
- На Хмельниччині ППО відпрацювала по ворожих безпілотниках Читати далі –>
- Україною ширилась повітряна тривога через загрозу БпЛА Читати далі –>
- У ЄС заявили, що не можуть постачати Україні більше зброї, бо вона йде на експорт Читати далі –>
- Премʼєр Нідерландів Рютте випереджає конкурентів на посаду генсека НАТО - Bloomberg Читати далі –>
- Бойовики ХАМАС "благають" Ізраїль про припинення вогню Читати далі –>
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