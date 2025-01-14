Нічна атака "Шахедів": у низці регіонів прогриміли вибухи, перші подробиці

У ніч проти 14 січня 2025 року росіяни атакували Україну ударними дронами.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Від 18.30 13 січня противник атакував 80 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Станом на 09.00 підтверджено збиття 58 "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.

Збиті ворожі безпілотники завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, майно громадян. Попередньо минулося без жертв, постраждалим надається допомога.

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