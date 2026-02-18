Нічна атака «Шахедів» на Миколаїв: є руйнування

Збивання російських «Шахедів» / © ТСН

Російські війська у ніч проти 18 лютого атакували Миколаїв дронами «Шахед». Через атаку зруйновано один та пошкоджено ще низку приватних житлових будинків.

Про це повідомила Миколаївська ОВА.

Під час нічної атаки ворожих «Шахедів» у Миколаєві було вщент зруйновано приватний будинок, а ще сім осель отримали пошкодження від вибухової хвилі.

На місці влучання спалахнула пожежа, проте, на щастя, минулося без жертв і поранених.

Нагадаємо, у ніч проти 18 лютого в Миколаєві прогриміли вибухи під час атаки безпілотників.

До слова, увечері 17 лютого РФ атакувала Запоріжжя «Шахедами», пошкодивши житлові будинки. За оновленими даними ДСНС, кількість постраждалих зросла до семи: травмовано чотирьох дорослих та двох дітей (віком 1,5 та 11 років), 48-річна жінка загинула. Рятувальні роботи завершено, на місці працюють комунальники.