Нічна атака «Шахедів» на Миколаїв: є руйнування
Російські дрони вдарили по житловому сектору Миколаєва, залишивши людей без даху над головою.
Російські війська у ніч проти 18 лютого атакували Миколаїв дронами «Шахед». Через атаку зруйновано один та пошкоджено ще низку приватних житлових будинків.
Про це повідомила Миколаївська ОВА.
Під час нічної атаки ворожих «Шахедів» у Миколаєві було вщент зруйновано приватний будинок, а ще сім осель отримали пошкодження від вибухової хвилі.
На місці влучання спалахнула пожежа, проте, на щастя, минулося без жертв і поранених.
Нагадаємо, у ніч проти 18 лютого в Миколаєві прогриміли вибухи під час атаки безпілотників.
До слова, увечері 17 лютого РФ атакувала Запоріжжя «Шахедами», пошкодивши житлові будинки. За оновленими даними ДСНС, кількість постраждалих зросла до семи: травмовано чотирьох дорослих та двох дітей (віком 1,5 та 11 років), 48-річна жінка загинула. Рятувальні роботи завершено, на місці працюють комунальники.