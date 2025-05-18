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Росіяни вночі запустили по Україні рекордну кількість дронів: де були влучання
Уночі українські міста перебували під ворожою атакою — окупанти випустили «Шахеди». Працювала ППО.
У ніч проти 18 травня росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні — випустили ударні дрони.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував 27 ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ», — йдеться у повідомленні.
Станом на 08.00 підтверджено збиття 88 «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.
Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.
Раніше повідомлялося, що росіяни атакували Київ. Уламки збитого російського дрона впали в Голосіївському районі столиці.