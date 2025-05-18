Росіяни вночі запустили по Україні рекордну кількість дронів: де були влучання

РФ тероризує українців / © Associated Press

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У ніч проти 18 травня росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні — випустили ударні дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 27 ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ», — йдеться у повідомленні.

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Станом на 08.00 підтверджено збиття 88 «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували Київ. Уламки збитого російського дрона впали в Голосіївському районі столиці.