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Нічна атака ворога 30 травня 2024 року була комбінованою: перші подробиці

Нічна атака ворога 30 травня 2024 року була комбінованою: перші подробиці

Атака БпЛА тривала 5 годин 30 хвилин / Фото: ТСН.ua

Українці пережили чергову тривожну ніч.

За інформацією моніторингових каналів, ворог застосував під час нічної атаки 30 травня 2024 року: 

  • крилаті ракети Х-101/555 запущені чотирма бортами Ту-95 з району Саратовської області РФ;
  • ударні БпЛА типу "Шахід".

Ракети Х-101/555 подолали найбільшу дистанцію у ~1720 км перш ніж досягли Старокостянтинова Хмельницької області.

Ракетна атака тривала 2 години.

Атака БпЛА тривала 5 годин 30 хвилин.

Деталі очікуємо від місцевих адміністрацій. 

А тим часом у Криму пролунали вибухи: міст через Керченську протоку перекритий

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