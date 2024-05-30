Нічна атака ворога 30 травня 2024 року була комбінованою: перші подробиці

Українці пережили чергову тривожну ніч.
За інформацією моніторингових каналів, ворог застосував під час нічної атаки 30 травня 2024 року:
- крилаті ракети Х-101/555 запущені чотирма бортами Ту-95 з району Саратовської області РФ;
- ударні БпЛА типу "Шахід".
Ракети Х-101/555 подолали найбільшу дистанцію у ~1720 км перш ніж досягли Старокостянтинова Хмельницької області.
Ракетна атака тривала 2 години.
Атака БпЛА тривала 5 годин 30 хвилин.
Деталі очікуємо від місцевих адміністрацій.
А тим часом у Криму пролунали вибухи: міст через Керченську протоку перекритий.
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