Нічна комбінована атака Росії: пошкоджено об’єкт енергетики

Вночі 30 травня під час ракетно-дронової атаки російських військ в Хмельницькій області сталися відключення світла. Без електрики залишилися понад 10 тисяч споживачів.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Вночі під час ракетної атаки в Хмельницькій області було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

В компанії також наголошують, що на ранок знеструмленими залишаються близько 500 споживачів. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Тим часом керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін заявляв, що через нічну атаку одне з міст області частково залишилося без електроенергії.

Крім того, в "Хмельницькобленерго" повідомляли, що в регіоні кілька тисяч людей залишилися без електрики через негоду — сильні пориви вітру та зливи. Електрична енергія частково відсутня у 18 населених пунктах, в 13 – відсутня повністю. Попри це погодинних відключень світла на Хмельниччині не буде.

Нагадаємо, вночі 30 травня РФ потужно атакувала Хмельниччину дронами і ракетами. В межах області сили ППО ЗСУ знищили понад 10 ворожих цілей.

Читайте також: