Нічна масована атака дронами: Зеленський відреагував на дії окупантів

За словами глави держави, РФ гордиться тим, що може вбивати.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку дронами з боку російських окупантів. Він зауважив, що атаку РФ влаштувала на день пам’яті жертв Голодомору-геноциду.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Більше 70 “шахедів” у ніч на день памʼяті жертв Голодомору-геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також підкреслив, що українські Сили оборони збили більшість дронів, проте не всі.

“Але працюємо далі, щоб посилити нашу ППО та збивати більше. І працюємо далі, щоб обʼєднати світ у захисті від російського терору. Держава-терорист повинна програти і відповідати за скоєне”, - додав президент.

Нагадаємо, що в Києві уламки дрона впали на житловий будинок.

Читайте також: