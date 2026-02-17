Нічна масована атака: Ігнат пояснив, чому не вдалось збити російську балістику

Атака РФ. / © Associated Press

Під час нічної атаки РФ українська ППО знищила усі крилаті та одну авіаційну ворожу ракети. Однак, збити балістику не вдалося.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вв ефірі телемарафону.

«Якщо говорити мовою цифр, то всі крилаті ракети знищено, збито. Це ракети Х-101, а також ракети наземного базування „Іскандер“, плюс одна авіаційна ракета», — наголосив Ігнат.

Втім, збиття балістики немає. За словами представника ПС, чотири балістичні ракети над східними регіонами не були перехоплені в силу певних обставин. Зокрема, Ігнат наголосив на тому, що такі повітряні російські цілі може перехоплювати комплекс ППО Patriot.

«Перехоплювати балістику може система Patriot. Їй треба бути в потрібний час в потрібному місці, там, де ворог цілиться балістикою. Інколи вдається перехоплювати, коли є така можливість, ну а в цього разу, на жаль, не вдалося», — додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, вночі та зранку 17 лютого РФ атакувала Україну дронами і ракетами. Загалом було зафіксовано 425 засобі повітряного нападу. Зокрема, 396 безпілотники та чотири балістичні ракети «Іскандер-М». Сили ППО знищили 392 повітряні цілі.

Окрім того, РФ вивела у Чорне море ракетоносій із порту Новоросійська. За даними моніторів, можливий сумарний залп становить до шести ракет «Калібр». Втім, у звіті ПС про пуски цих крилатих ракет не повідомлялося.