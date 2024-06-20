Нічна масована атака на Україну: в "Укренерго" розповіли, куди цілив ворог

У ніч на 20 червня, російські терористи вдались до сьомого з 22 березня масованого удару по енергооб’єктах України. Головною ціллю для ворога цього разу стали електростанції.

Про це повідомляє "Укренерго".

Для ураження ворог застосував комбіновану ракетно-дронову атаку. Внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання на енергооб’єктах у:

Вінницькій;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Київській областях.

Нині триває огляд пошкоджень, втім, де дозволяє безпекова ситуація - розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

"Під час атак на двох енергооб’єкта постраждали сім енергетиків. Наразі вони перебувають в лікарні з травмами різного ступеня важкості, один у важкому стані", - додає "Укренерго".

Масований обстріл України 20 червня

В ніч проти четверга, 20 червня, російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також безпілотники Shahed. Усього застосовано дев'ять ракет різних типів і 27 БпЛА. Сили ППО знищили 5/9 ракет і 27/27 дронів.

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