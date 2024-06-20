Нічна масована атака на Україну: в "Укренерго" розповіли, куди цілив ворог

Внаслідок нічної масованої атаки пошкоджень зазнала енергетика Вінницької, Дніпропетровської, Донецької та Київської областей.
У ніч на 20 червня, російські терористи вдались до сьомого з 22 березня масованого удару по енергооб’єктах України. Головною ціллю для ворога цього разу стали електростанції.
Про це повідомляє "Укренерго".
Для ураження ворог застосував комбіновану ракетно-дронову атаку. Внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання на енергооб’єктах у:
- Вінницькій;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Київській областях.
Нині триває огляд пошкоджень, втім, де дозволяє безпекова ситуація - розпочато аварійно-відновлювальні роботи.
"Під час атак на двох енергооб’єкта постраждали сім енергетиків. Наразі вони перебувають в лікарні з травмами різного ступеня важкості, один у важкому стані", - додає "Укренерго".
Масований обстріл України 20 червня
В ніч проти четверга, 20 червня, російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також безпілотники Shahed. Усього застосовано дев'ять ракет різних типів і 27 БпЛА. Сили ППО знищили 5/9 ракет і 27/27 дронів.
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