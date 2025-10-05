Нічна масована атака на Вінниччину: що відомо про наслідки

Атака на Вінницьку область / © ДСНС

Реклама

У Вінницькій області внаслідок масованої атаки росіян у ніч проти неділі, 5 жовтня, зафіксовано влучання в один із цивільних об’єктів. Російські війська поцілили у промисловий цивільний обʼєкт.

Про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна у своєму офіційному Telegram-каналі.

За її інформацією, станом на ранок неділі, постраждалих внаслідок атаки немає.

Реклама

«Внаслідок нічної ворожої масованої атаки на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний обʼєкт,» — зазначила Наталя Заболотна, додавши, що всі відповідні служби вже працюють на місці події.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 5 жовтня, ворог здійснив масовану атаку по Україні. Під ударом російських дронів та ракет опинились кілька регіонів.