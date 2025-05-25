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Нічна масована атака РФ вночі 25 травня: у кількох регіонах є загиблі — головне (фото)
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У ніч проти 25 травня російські війська знову завдали масованого удару по Україні дронами та ракетами. Загалом під удар потрапили Київ і Київщина, Хмельниччина, Житомирщина, Харків, Тернопіль, Миколаїв, Суми і Конотоп. Внаслідок удару є загиблі та поранені.
ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки удару.
Житомирщина — загинули діти
Внаслідок удару РФ по Житомирській області загинули три дитини. Дітям було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники. Ще 12 людей постраждали.
На Хмельниччині — четверо загиблих
У Хмельницькій області внаслідок обстрілу зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, четверо людей загинуло. П’ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані.
Як повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, також зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 — пошкоджено. Крім того, пошкоджено вікна в закладі освіти та комунальний транспорт.
Київщина — теж 4 загиблих
За даними ДСНС, унаслідок нічної масованої атаки на Київщину є 4 загиблих. Ще 16 травмованих, серед них 3 дітей. КОВА пише про трьох загиблих.
Київ
Київ другу поспіль ніч перебував під ворожими обстрілами: дронами і ракетами. На щастя, цього разу обійшлося без загиблих.
За інформацією КМВА, від атаки постраждали 11 жителів Києва, трьох ушпиталили.
У Голосіївському районі постраждав студентський гуртожиток.
В Дніпровському районі уламки збитого дрона пошкодили житлове приміщення, поранили цивільного.
В Шевченківському районі в двох локаціях зафіксовані пошкодження внаслідок російської атаки.
Удар по житловому будинку у Миколаєві
У Миколаєві внаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок, після чого виникла пожежа.
Два поверхи — зруйновані, інші два поверхи — пошкоджені. Загинув 77-річний чоловік. Ще п’ятеро людей постраждали, серед них підліток.
Як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, ДСНС продовжує рятувальну операцію на місці влучання в багатоповерхівку. Ймовірно під завалами ще є одна людина.