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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1510
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2 хв

Нічна масована атака РФ вночі 25 травня: у кількох регіонах є загиблі — головне (фото)

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Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Київщині 25 транвя

Удар по Київщині 25 транвя / © ДСНС

У ніч проти 25 травня російські війська знову завдали масованого удару по Україні дронами та ракетами. Загалом під удар потрапили Київ і Київщина, Хмельниччина, Житомирщина, Харків, Тернопіль, Миколаїв, Суми і Конотоп. Внаслідок удару є загиблі та поранені.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки удару.

Житомирщина — загинули діти

Внаслідок удару РФ по Житомирській області загинули три дитини. Дітям було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники. Ще 12 людей постраждали.

/ © ДСНС

© ДСНС

Рятувальний на місці загибелі дітей / © ДСНС

Рятувальний на місці загибелі дітей / © ДСНС

Удар по Житомирщині 25 травня / © ДСНС

Удар по Житомирщині 25 травня / © ДСНС

На Хмельниччині — четверо загиблих

У Хмельницькій області внаслідок обстрілу зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, четверо людей загинуло. П’ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Як повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, також зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 — пошкоджено. Крім того, пошкоджено вікна в закладі освіти та комунальний транспорт.

/ © ДСНС

© ДСНС

Удар по Хмельницькій області 25 травня / © ДСНС

Удар по Хмельницькій області 25 травня / © ДСНС

Київщина — теж 4 загиблих

За даними ДСНС, унаслідок нічної масованої атаки на Київщину є 4 загиблих. Ще 16 травмованих, серед них 3 дітей. КОВА пише про трьох загиблих.

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Удар по Київщині 25 травня / © ДСНС

Удар по Київщині 25 травня / © ДСНС

Київ

Київ другу поспіль ніч перебував під ворожими обстрілами: дронами і ракетами. На щастя, цього разу обійшлося без загиблих.

За інформацією КМВА, від атаки постраждали 11 жителів Києва, трьох ушпиталили.

У Голосіївському районі постраждав студентський гуртожиток.

Пошкоджений студенський гуртожиток у Голосіївському районі / © ДСНС

Пошкоджений студенський гуртожиток у Голосіївському районі / © ДСНС

В Дніпровському районі уламки збитого дрона пошкодили житлове приміщення, поранили цивільного.

В Шевченківському районі в двох локаціях зафіксовані пошкодження внаслідок російської атаки.

Руйнуання на Лук’янівці / © ДСНС

Руйнуання на Лук’янівці / © ДСНС

Удар по житловому будинку у Миколаєві

У Миколаєві внаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок, після чого виникла пожежа.

© Віталій Кім

Два поверхи — зруйновані, інші два поверхи — пошкоджені. Загинув 77-річний чоловік. Ще п’ятеро людей постраждали, серед них підліток.

Як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, ДСНС продовжує рятувальну операцію на місці влучання в багатоповерхівку. Ймовірно під завалами ще є одна людина.

/ © Віталій Кім

© Віталій Кім

/ © Віталій Кім

© Віталій Кім

/ © Віталій Кім

© Віталій Кім

Удар по Миколаєву 25 травня / © Віталій Кім

Удар по Миколаєву 25 травня / © Віталій Кім

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