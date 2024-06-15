Нічна масштабна повітряна тривога, у Зеленського розповіли про лицемірство Китаю: головні новини ночі 15 червня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Зеленського розповіли, що Китай змінив важливий пункт у своєму першопочатковому мирному плані Читати далі –>
- Румунія відмовила у візі всім членам російської делегації на Генасамблею ОБСЄ Читати далі –>
- По всій України оголошена тривога через стратегічну авіацію РФ Читати далі –>
- Німеччина блокує новий пакет санкцій проти РФ через товари подвійного призначення Читати далі –>
- США в ООН: Росія намагається перекласти провину за війну в Україні на будь-кого, окрім себе Читати далі –>
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