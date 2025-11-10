ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
4350
1 хв

Ракетна атака на Україну та завершення шатдауну в США: головні новини ночі 10 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Міг-31К з ракетою «Кинджал»

Міг-31К з ракетою «Кинджал» / © kremlin.ru

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 листопада 2025 року:

  • Росія атакувала Україну ракетами «Кинджал» Читати далі –>

  • «Кінець шатдауну»: Сенат США проголосував за фінансування роботи уряду Читати далі –>

  • Норвегія готова надати 100 млрд євро зі свого Суверенного фонду для України Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну безпілотниками Читати далі –>

  • «Вічний правитель»: Орбан намагається скасувати вибори, посилаючись на війну в Україні Читати далі –>

