Ракетна атака на Україну та завершення шатдауну в США: головні новини ночі 10 листопада 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 листопада 2025 року:
Росія атакувала Україну ракетами «Кинджал» Читати далі –>
«Кінець шатдауну»: Сенат США проголосував за фінансування роботи уряду Читати далі –>
Норвегія готова надати 100 млрд євро зі свого Суверенного фонду для України Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну безпілотниками Читати далі –>
«Вічний правитель»: Орбан намагається скасувати вибори, посилаючись на війну в Україні Читати далі –>