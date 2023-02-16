Це фіаско: у Міненерго розповіли, як нічна ракетна атака росіян вплинула на ситуацію зі світлом

У ніч проти 16 лютого росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку на критичну інфраструктуру України, однак це ніяк не вплинуло на ситуацію з електроенергією.

Попри пошкодження на деяких об'єктах критичної інфраструктури, генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Про це 16 лютого повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання, з‘явився певний резерв потужності. Більшу частину електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

В Одеській області через ремонт мереж можливі стабілізаційні відключення.

Енергетики Харківської області менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп‘янску та прилеглих районах, які напередодні було знеструмлено в результаті ворожих обстрілів.

Нагадаємо, росіяни уночі атакували Україну дронами та ракетами, більшість із яких знищила ППО. Загарбники випустили по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. По всій країні було оголошено повітряну тривогу, а в низці областей було зафіксовано роботу протиповітряної оборони.

Зафіксовані влучання у Львівській та Кіровоградській областях. На Львівщині три ворожі ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури.

Окрім цього, окупанти накрили ракетами Павлоград Дніпропетровської області. Загинула 79-річна жінка. Попередньо, семеро людей постраждали. Крім того, пошкоджене промислове підприємство, зруйновано 7 приватних будинків. Ще 30 - понівечені.

Однак керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що вдень 16 лютого російські окупанти можуть завдати повторних ракетних ударів по Україні.

Читайте також: