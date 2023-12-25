Нічна робота ППО, заворушення у Сербії: головні новини ночі 25 грудня 2023 року

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Сербська поліція розігнала протестувальників у Белграді Читати далі –>

На Дніпропетровщині під час атаки БпЛА спрацювала ППО Читати далі –>

Екскомандувач силами НАТО в Європі пояснив, чому США вигідно забезпечити Україну зброєю Читати далі –>

Ізраїльські військові виявили тіла пʼяти заручників у підземному тунелі ХАМАС Читати далі –>

Голова Міноборони Фінляндії заявив, що не слід очікувати швидкого завершення війни в Україні Читати далі –>

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