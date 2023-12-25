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Нічна робота ППО, заворушення у Сербії: головні новини ночі 25 грудня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
916
Час на прочитання
1 хв
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Нічна робота ППО, заворушення у Сербії: головні новини ночі 25 грудня 2023 року

Нічна роботу сил ППО

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Сербська поліція розігнала протестувальників у Белграді Читати далі –>
  • На Дніпропетровщині під час атаки БпЛА спрацювала ППО Читати далі –>
  • Екскомандувач силами НАТО в Європі пояснив, чому США вигідно забезпечити Україну зброєю Читати далі –>
  • Ізраїльські військові виявили тіла пʼяти заручників у підземному тунелі ХАМАС Читати далі –>
  • Голова Міноборони Фінляндії заявив, що не слід очікувати швидкого завершення війни в Україні Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
916
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