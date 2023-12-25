Нічна робота ППО, заворушення у Сербії: головні новини ночі 25 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Сербська поліція розігнала протестувальників у Белграді Читати далі –>
- На Дніпропетровщині під час атаки БпЛА спрацювала ППО Читати далі –>
- Екскомандувач силами НАТО в Європі пояснив, чому США вигідно забезпечити Україну зброєю Читати далі –>
- Ізраїльські військові виявили тіла пʼяти заручників у підземному тунелі ХАМАС Читати далі –>
- Голова Міноборони Фінляндії заявив, що не слід очікувати швидкого завершення війни в Україні Читати далі –>
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