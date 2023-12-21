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Нічна робота сил ППО, КНДР передала РФ чергову партію зброї: головні новини ночі 21 грудня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Нічна робота сил ППО, КНДР передала РФ чергову партію зброї: головні новини ночі 21 грудня 2023 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

  • На Київщині під час атаки безпілотників спрацювала ППО Читати далі –>
  • КНДР передала Росії чергову партію зброї для війни проти України Читати далі –>
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Дата публікації
Перегляди
1518
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