Нічні вибухи в Одесі: в ОК "Південь" розповіли про атаку на місто

Вночі 18 липня російська армія атакувала Одесу шістьма ракетами "Калібр". Усі ворожі ракети збили сили ППО.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Вночі ворог підступно атакував південь України. Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено шість "Калібрів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, уламками збитих ППО ракет, а також вибухова хвиля пошкодили об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік. Його шпиталізували до медзакладу.

За словами Назарова, на Одещині на підльоті з моря було знищено 21 ворожий "Shahed-136" було знищено.

Нічна повітряна тривога

Повітряна тривога була оголошена в низці областей України вночі 18 липня. В Одеській області тривога тривала понад дві години: від 01:55 до 04:13.

Повітряні Сили ЗСУ попередили українців про загрозу комбінованої атаки РФ. Повідомлялося, що ворог може атакувати і ракетами, і дронами. Зокрема, у Чорному морі було зафіксовано активність ракетоносіїв.

Також була загроза атаки балістики в деяких регіонах України. Громадян закликали не ігнорувати повітряну небезпеку.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Одесі. Про це повідомляли моніторингові канали. Офіційних коментарів із цього приводу не було.

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