Нічне полювання на танкери РФ: ще 13 суден уражено біля Криму

Ураження російського танкера / © скриншот з відео

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У ніч проти 10 липня Сили безпілотних систем уразили 13 суден російського «тіньового флоту» на підходах до тимчасово окупованого Криму. Серед уражених цілей — десять танкерів, суховантаж, паром і морський буксир.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр» у дописі на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, лише за одну ніч українські безпілотники завдали ударів по 13 суднах, які використовувалися Росією для морської логістики.

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«Азовська філія Чорнобаївки, вже 48: +13 суден тіньового флоту впольовано на підходах до Криму за ніч 10 липня», — написав Бровді.

Він уточнив, що серед уражених цілей — 10 танкерів, один суховантаж, один паром і один морський буксир. За словами командувача, усі танкери були ідентифіковані та входять до складу російського «тіньового флоту», який перебуває під міжнародними санкціями.

«Усі танкери ідентифіковано, входять до складу „тіньового флоту“ та знаходяться під міжнародними санкціями», — зазначив він.

Бровді також повідомив, що загалом за останні 120 годин підрозділи Сил безпілотних систем уразили 48 плавзасобів, через що, за його словами, російський флот «системно анорексує».

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Окрім ударів по морських цілях, у межах проєкту «Кримський рубильник off» українські безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру окупованого Криму. За словами командувача СБС, вночі було уражено п’ять електропідстанцій — «Берегове», «Саки», «Майнаки», «Новоозерна» та «Медведеве».

Також протягом ночі в оперативній глибині окупованого Криму та південної частини тимчасово окупованих територій українські безпілотники, за даними «Мадяра», результативно уразили 41 військову ціль, а на лінії бойового зіткнення за добу — 1660 ворожих цілей, серед яких, за його словами, 426 окупантів.

Нагадаємо, супутникові знімки підтвердили результати української атаки на російський «тіньовий флот» в Азовському морі. На оприлюднених кадрах видно щонайменше два уражені танкери поблизу Керченської протоки.

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