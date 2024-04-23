Нічні атаки БпЛА, рекордний пакет допомоги від Британії: головні новини ночі 23 квітня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Британія передасть Україні рекордний пакет військової допомоги Читати далі –>
- Росія атакувала південь України безпілотниками Читати далі –>
- Греція передасть Україні свої системи Patriot під "гарантії" США — ЗМІ Читати далі –>
- Ворог атакував Київ ударними БпЛА: у столиці спрацювала ППО Читати далі –>
- Україна веде переговори щодо передавання чотирьох систем Patriot - МЗС Читати далі –>
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