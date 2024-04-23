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Нічні атаки БпЛА, рекордний пакет допомоги від Британії: головні новини ночі 23 квітня 2024 року

Нічні атаки БпЛА, рекордний пакет допомоги від Британії: головні новини ночі 23 квітня 2024 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Британія передасть Україні рекордний пакет військової допомоги Читати далі –>
  • Росія атакувала південь України безпілотниками Читати далі –>
  • Греція передасть Україні свої системи Patriot під "гарантії" США — ЗМІ Читати далі –>
  • Ворог атакував Київ ударними БпЛА: у столиці спрацювала ППО Читати далі –>
  • Україна веде переговори щодо передавання чотирьох систем Patriot - МЗС Читати далі –>

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