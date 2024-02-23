Нічні атаки на Одесу та Дніпро: зросла кількість загиблих та постраждалих (фото)

У Одесі троє загиблих, у Дніпрі вісім людей травмовані.

У місті Дніпро кількість постраждалих внаслідок влучання безпілотника у багатоповерхівку зросла до восьми осіб.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Чиновник розповів, що сімох громадян доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

"На зараз відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. З них семеро — госпіталізовані", - розповів він.

Також Лисак додав, що аварійно-рятувальні роботи тривають.

В свою чергу Сили оборони півдня повідомили, що кількість загиблих внаслідок атаки ворожих БпЛА на Одесу зросла до трьох людей.

"Під завалами виявлено тіла ще двох загиблих осіб. Всього 3 загиблих внаслідок ворожої атаки. Пошуки припинено. Проводиться розборка та проливка", - йдеться у повідомленні.

Удар БпЛА по Дніпру / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки удару безпілотника у багатоповерхівку у Дніпрі / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти з авіації і артилерії вдарили по Сумщині, в результаті чого в будинку загинули двоє осіб.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала прифронтову ТЕС України, в результаті чого були поранені енергетики.

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