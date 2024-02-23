Нічні атаки на Одесу та Дніпро: зросла кількість загиблих та постраждалих (фото)

У Одесі троє загиблих, у Дніпрі вісім людей травмовані.
У місті Дніпро кількість постраждалих внаслідок влучання безпілотника у багатоповерхівку зросла до восьми осіб.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Чиновник розповів, що сімох громадян доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
"На зараз відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. З них семеро — госпіталізовані", - розповів він.
Також Лисак додав, що аварійно-рятувальні роботи тривають.
В свою чергу Сили оборони півдня повідомили, що кількість загиблих внаслідок атаки ворожих БпЛА на Одесу зросла до трьох людей.
"Під завалами виявлено тіла ще двох загиблих осіб. Всього 3 загиблих внаслідок ворожої атаки. Пошуки припинено. Проводиться розборка та проливка", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти з авіації і артилерії вдарили по Сумщині, в результаті чого в будинку загинули двоє осіб.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала прифронтову ТЕС України, в результаті чого були поранені енергетики.
Читайте також:
- Росія готує терористичний акт проти України: експерт закликав готуватися і назвав ймовірну дату
- На Сумщині пролунало 33 вибухів
- "Вибух був, усе тріщало": РФ вдарила по будинках Херсона, мешканці розповіли про пережите (відео)