Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Укрaїнa
448
1 хв

Нічні атаки БпЛА та удар по Запоріжжю: головні новини ночі 22 вересня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Наслідки удару по Запоріжжю

Наслідки удару по Запоріжжю / © t.me/ivan_fedorov_zp

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 вересня 2025 року:

  • Росія завдала ударів по Запоріжжю КАБами: загинула жінка (відео) Читати далі –>

  • Грошей нема: Москва скорочує видатки на окуповані території України Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну безпілотниками Читати далі –>

  • Росія атакувала Суми БпЛА: одна людина постраждала (відео) Читати далі –>

  • Атака дронів на Київщині: загорілися житлові будинки — ОВА Читати далі –>

448
