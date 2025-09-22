- Дата публікації
Нічні атаки БпЛА та удар по Запоріжжю: головні новини ночі 22 вересня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 вересня 2025 року:
Росія завдала ударів по Запоріжжю КАБами: загинула жінка (відео)
Грошей нема: Москва скорочує видатки на окуповані території України
Росія вночі атакувала Україну безпілотниками
Росія атакувала Суми БпЛА: одна людина постраждала (відео)
Атака дронів на Київщині: загорілися житлові будинки — ОВА