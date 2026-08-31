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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Час на прочитання
1 хв

Нічні атаки на Україну, Іран та США поновили взаємні обстріли: головні новини ночі 31 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 31 серпня 2026 року:

  • США завдали нового удару по Ірану біля Ормузької протоки: КВІР пригрозив відповіддю Читати далі –>

  • «Це кінець цивілізації»: Портников попередив про небезпечний сценарій за участю Китаю Читати далі –>

  • Іран відповів на удар США: американські бази в Йорданії опинилися під атакою Читати далі –>

  • Російські загарбники вночі атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • Україна готова допомогти США створити «армію дронів»: Федоров назвав умову Читати далі –>

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