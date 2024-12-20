Нічні "гулянки" обійдуться дорожче: Кабмін планує збільшити штрафи за порушення комендантської години

Це не є остаточним рішенням, бо цей урядовий законопроєкт має бути винесений на розгляд Ради.

20 грудня уряд погодив законопроєкт, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

Про це повідомив Олексій Гончаренко в Telegram.

За словами Гончаренко, за перебування у громадських місцях у заборонений час без перепусток громадяни можуть отримати штраф у вигляді від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

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За в'їзд або перебування у населених пунктах, де проводиться обов'язкова евакуація, без спеціальних дозволів – від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

"Штрафи не будуть застосовуватись до людей, які йдуть до укриттів, надання медичної (домедичної) допомоги або супроводження поранених тяжкохворих, здійснення евакуації або рятування майна та в інших випадках загрози життю громадян", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні планується посилити контроль над закладами, які порушують комендантську годину та працюють у нічний час.

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