Нічні морози до -14: прогноз погоди на вихідні, 14-15 грудня

До кінця цього тижня погода буде холодною.

Завтра, 14 грудня, в Україні похолодання посилиться ще на кілька градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Найближчої ночі очікується -7-12 градусів, на Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині утвориться тимчасово острівець найнижчої температури повітря, подекуди до -14 градусів", - написала вона.

Завтра вдень в більшості областей України передбачається -2-5 градусів, на Одещині, в Криму, на Закарпатті близько нуля. Вітер південно-західний, рвучкий.

У Києві в суботу очікується суха і морозна погода.

"Хоча й мороз трохи дошкулятиме нічними близько -10 градусів, а вдень -3-5 градусів, проте ймовірне сонечко все ж зробить морозну картинку оптимістичнішою", - додала вона.

У неділю, 15 грудня, мороз відступатиме, проте збільшиться хмарність, з'являться опади. А оскільки тепліше повітря ще не встигне повністю відігнати мороз, то й опади очікуються переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, на дорогах буде складно.

Протягом дня неділі-понеділка потеплішає до відлиги. А на наступному тижні максимальна температура повітря досягатиме +2+7 градусів.

Раніше повідомлялося, що субота стане найхолоднішим днем в Україні на цьому тижні.

Читайте також: