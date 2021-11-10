Нічні морози посиляться: прогноз погоди в Україні на четвер, 11 листопада

Нічні морози посиляться: прогноз погоди в Україні на четвер, 11 листопада

Вдень синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У четвер, 11 листопада, в Україні буде холодна, а вночі ще й морозна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні опади не очікуються. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла, на крайньому заході країни та півдні Одещини 10-13°, у східних областях вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві 11 листопада буде також сухо. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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