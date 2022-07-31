Нічні обстріли Харкова: є "прильоти" у Немишлянському районі

Нічні обстріли Харкова тривають.

Про це інформує мер міста Ігор Терехов.

Сьогодні – ціла серія вибухів. Поки що є інформація про «прильоти» в Немишлянський район. Попередньо є пошкодження кількох будівель.

«Де ще були «приходи» – уточнюємо», – йдеться у повідомленні.

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Раніше в ДСНС повідомили, що до ліквідації спалаху в Харкові після вибухів напередодні було залучено 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 осіб особового складу ДСНС.

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