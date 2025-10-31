- Дата публікації
Нічні обстріли та атака БпЛА на російську ТЕЦ: головні новини ночі 31 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 31 жовтня 2025 року:
Рейтинг Трампа рекордно обвалився: яка причина
У Сумах було чути щонайменше 10 вибухів: є влучання у багатоповерхівку та постраждалі
У російському Орлі дрони атакували ТЕЦ
Ядерні випробування США є відповіддю на дії Росії — сенатор Грем
Вночі Росія атакувала Україну ударними безпілотниками