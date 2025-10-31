ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
802
1 хв

Нічні обстріли та атака БпЛА на російську ТЕЦ: головні новини ночі 31 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Обстріли України

Обстріли України / © tsn.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 31 жовтня 2025 року:

