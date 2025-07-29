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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1012
Час на прочитання
1 хв

Нічні обстріли та ситуація на фронті: головні новини ночі 29 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 липня 2025 року:

  • На Дніпропетровщині вночі пролунали вибухи Читати далі –>

  • Дрони атакували залізничну інфраструктуру в Ростовській області Читати далі –>

  • Загарбники просунулися на Донеччині — DeepState Читати далі –>

  • В центрі Нью-Йорка стрілець убив п’ятьох людей і застрелився Читати далі –>

  • Донецьк вночі атакували дрони: місто частково без світла (відео) Читати далі –>

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