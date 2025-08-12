- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3105
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічні обстріли, Трампа застерегли від «угоди з дияволом»: головні новини ночі 12 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 серпня 2025 року:
У низці областей оголошували тривогу: Росія атакувала ракетами Читати далі –>
Переговори з Путіним: Данія застерегла Трампа від «угоди з дияволом» Читати далі –>
Вночі Росія атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
Дрони атакували два заводи у російському Ставрополі (відео) Читати далі –>
У Defense Express пояснили, чому ворог зменшив інтенсивність обстрілів України Читати далі –>