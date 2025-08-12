ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
3105
1 хв

Нічні обстріли, Трампа застерегли від «угоди з дияволом»: головні новини ночі 12 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Дональд Трамп та Путін

Дональд Трамп та Путін / © ТСН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 серпня 2025 року:

  • У низці областей оголошували тривогу: Росія атакувала ракетами Читати далі –>

  • Переговори з Путіним: Данія застерегла Трампа від «угоди з дияволом» Читати далі –>

  • Вночі Росія атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • Дрони атакували два заводи у російському Ставрополі (відео) Читати далі –>

  • У Defense Express пояснили, чому ворог зменшив інтенсивність обстрілів України Читати далі –>

