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Нічні обстріли України, коаліція країн може обʼєднатися проти Путіна: головні новини ночі 29 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 листопада 2026 року:
«Сидять на колінах у Путіна»: у Європі жорстко рознесли переговорну команду Трампа Читати далі –>
Ворог вдарив по великому обласному центру: пошкоджено багатоповерхівку, є загибла (оновлено) Читати далі –>
Проти Путіна можуть об’єднатися Британія, Франція, Канада та Японія: що задумали союзники Читати далі –>
Росія може піти на мир по лінії фронту: Білецький назвав умову, яка змусить Кремль відступити Читати далі –>
Вночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
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