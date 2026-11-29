ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 листопада 2026 року:

«Сидять на колінах у Путіна»: у Європі жорстко рознесли переговорну команду Трампа Читати далі –>

Ворог вдарив по великому обласному центру: пошкоджено багатоповерхівку, є загибла (оновлено) Читати далі –>

Проти Путіна можуть об’єднатися Британія, Франція, Канада та Японія: що задумали союзники Читати далі –>

Росія може піти на мир по лінії фронту: Білецький назвав умову, яка змусить Кремль відступити Читати далі –>