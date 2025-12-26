ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв

Нічні обстріли України, нові вимоги Путіна до США: головні новини ночі 26 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Путін та Дональд Трамп

Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 грудня 2025 року:

  • Путін на переговорах із США вимагає «весь Донбас» Читати далі –>

  • Вибухи пролунали в Ізмаїлі під час атаки дронів Читати далі –>

  • Українські командири пропонують конкретні кроки, щоб зламати наступальний потенціал ворога — Самусь Читати далі –>

  • Трамп заявив, що США завдали удару по бойовиках ІДІЛ у Нігерії через вбивства християн Читати далі –>

  • В Одесі вночі пролунали вибухи Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
184
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie