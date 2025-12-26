- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 184
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічні обстріли України, нові вимоги Путіна до США: головні новини ночі 26 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 грудня 2025 року:
Путін на переговорах із США вимагає «весь Донбас» Читати далі –>
Вибухи пролунали в Ізмаїлі під час атаки дронів Читати далі –>
Українські командири пропонують конкретні кроки, щоб зламати наступальний потенціал ворога — Самусь Читати далі –>
Трамп заявив, що США завдали удару по бойовиках ІДІЛ у Нігерії через вбивства християн Читати далі –>
В Одесі вночі пролунали вибухи Читати далі –>