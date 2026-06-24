- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3875
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічні обстріли України, Путін тягне Білорусь у війну: головні новини ночі 24 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 червня 2026 року:
Туск прокоментував відсутність Зеленського на конференції у Гданську Читати далі –>
Американський Сенат проголосував за обмеження повноважень Трампа у питанні війни з Іраном Читати далі –>
Путін намагається втягнути Білорусь у війну, щоб відкрити другий фронт — WSJ Читати далі –>
Росіяни атакували Балаклію: є загиблий Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
Коментарі
Сортувати: