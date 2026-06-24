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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3875
Час на прочитання
1 хв

Нічні обстріли України, Путін тягне Білорусь у війну: головні новини ночі 24 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Путін затягує Білорусь у війну

Путін затягує Білорусь у війну / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 червня 2026 року:

  • Туск прокоментував відсутність Зеленського на конференції у Гданську Читати далі –>

  • Американський Сенат проголосував за обмеження повноважень Трампа у питанні війни з Іраном Читати далі –>

  • Путін намагається втягнути Білорусь у війну, щоб відкрити другий фронт — WSJ Читати далі –>

  • Росіяни атакували Балаклію: є загиблий Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
3875
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