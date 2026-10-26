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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
607
Час на прочитання
1 хв

Нічні обстріли України, ситуація на фронті: головні новини ночі 26 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Війна

Війна / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 жовтня 2026 року:

  • Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджені будинки та комерційна будівля, є поранений Читати далі –>

  • «Не сяде за серйозні переговори»: Сибіга назвав умову, за якої Росія не піде на мир Читати далі –>

  • «Час приймати рішення»: Трамп заговорив про нові атаки на Іран Читати далі –>

  • Загарбники просунулися на Донеччині та Запоріжжі — DeepState Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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