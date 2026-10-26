Нічні обстріли України, ситуація на фронті: головні новини ночі 26 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 жовтня 2026 року:

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджені будинки та комерційна будівля, є поранений Читати далі –>

«Не сяде за серйозні переговори»: Сибіга назвав умову, за якої Росія не піде на мир Читати далі –>

«Час приймати рішення»: Трамп заговорив про нові атаки на Іран Читати далі –>

Загарбники просунулися на Донеччині та Запоріжжі — DeepState Читати далі –>