ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
571
Час на прочитання
1 хв

Нічні обстріли України, Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки: головні новини ночі 24 вересня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 вересня 2025 року:

  • Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджені будинки, сталася пожежа Читати далі –>

  • Зеленський відповів, коли США будуть готові надати Україні гарантії безпеки Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну безпілотниками Читати далі –>

  • Зеленський: Трамп розуміє, що Україна не може «обмінятися територіями» з Росією Читати далі –>

  • Росіяни атакували Чугуїв дронами: сталася пожежа Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
571
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie