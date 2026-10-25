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Нічні обстріли України, Трамп хоче відновити бізнес з Росією: головні новини ночі 25 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 жовтня 2026 року:
Трамп заговорив про спільний бізнес із Росією після війни: що він сказав про Україну Читати далі –>
Декорація до виборів: Портников пояснив, навіщо Трампу знадобилися переговори щодо України Читати далі –>
Росія вдарила по великому обласному центру: одна людина загинула, ще четверо постраждали Читати далі –>
Росія атакувала енергетику Вінниччини: частина області залишилася без світла Читати далі –>
Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
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