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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1206
Час на прочитання
1 хв

Нічні обстріли України, Трамп скоротив навчання з Південною Кореєю на догоду КНДР: головні новини ночі 17 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Дональд Трамп, Кім Чен Ин

Дональд Трамп, Кім Чен Ин / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 серпня 2026 року:

  • США різко скоротять військові навчання з Південною Кореєю: Трамп назвав несподівану причину Читати далі –>

  • Росія вдарила КАБами по Ізюму: є постраждалі Читати далі –>

  • «Росіяни не вважають українців за людей»: Портников про ілюзію домовитися з Путіним Читати далі –>

  • Кім Чен Ин назвав Путіна другом і зробив йому гучну обіцянку: що заявив лідер КНДР Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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