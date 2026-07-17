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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2115
Час на прочитання
1 хв

Нічні обстріли України, вибухи в окупованому Криму: головні новини ночі 17 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Нічні обстріли України

Нічні обстріли України / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 липня 2026 року:

  • Окупований Крим атакують БпЛА: у низці міст пролунали вибухи Читати далі –>

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  • Росія вночі вдарила КАБами по обласному центру: які наслідки Читати далі –>

  • Акції «Газпрому» обвалилися до мінімуму: Китай заблокував головну газову надію Кремля Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну безпілотниками Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
2115
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