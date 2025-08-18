- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2684
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічні обстріли України, Зеленський прибув до США: головні новини ночі 18 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 серпня 2025 року:
Вночі у Сумах пролунала серія вибухів
У Білому домі відповіли, чи відбудеться найближчим часом саміт Трамп — Зеленський — Путін
Внаслідок удару по Харкову загинула однорічна дитина та ще двоє людей — Терехов
Зеленський прибув до США на переговори з Трампом
У Харкові внаслідок ракетного удару постраждали восьмеро людей