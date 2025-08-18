ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2684
1 хв

Нічні обстріли України, Зеленський прибув до США: головні новини ночі 18 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Дональд Трамп та Володимир Зеленський

Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 серпня 2025 року:

  Вночі у Сумах пролунала серія вибухів

  У Білому домі відповіли, чи відбудеться найближчим часом саміт Трамп — Зеленський — Путін

  Внаслідок удару по Харкову загинула однорічна дитина та ще двоє людей — Терехов

  Зеленський прибув до США на переговори з Трампом

  У Харкові внаслідок ракетного удару постраждали восьмеро людей

