- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 6472
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічні "прильоти" у Львові: що відомо
Росіяни влаштували атаку по Львову — у місті є руйнування та постраждалі.
Сьогодні вночі, 21 серпня, росіяни атакували Львів ракетами та ударними безпілотниками.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
«Гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку „Шахедами“ та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи», — зазначив він.
Наразі всі служби працюють на місці.
Крім того, є інформація про загоряння у інших місцях.
Нагадаємо, Росія у ніч проти 21 серпня завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Усю ніч регіони Україні атакували сотні «Шахедів», які після 4 години ранку дістались заходу та атакували Мукачево на Закарпатті, Львів і Луцьк. Останні два міста зранку атакували ще й крилаті ракети.