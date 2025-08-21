ТСН у соціальних мережах

Нічні "прильоти" у Львові: що відомо

Росіяни влаштували атаку по Львову — у місті є руйнування та постраждалі.

Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Садовий/Facebook

Сьогодні вночі, 21 серпня, росіяни атакували Львів ракетами та ударними безпілотниками.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

«Гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку „Шахедами“ та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи», — зазначив він.

Наразі всі служби працюють на місці.

Крім того, є інформація про загоряння у інших місцях.

Нагадаємо, Росія у ніч проти 21 серпня завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Усю ніч регіони Україні атакували сотні «Шахедів», які після 4 години ранку дістались заходу та атакували Мукачево на Закарпатті, Львів і Луцьк. Останні два міста зранку атакували ще й крилаті ракети.

