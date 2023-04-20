Нічні спалахи в небі Києва: Зеленський із ракетниці дав старт для контрнаступу — Арестович

Яскравий спалах в небі над Києвом, який стався пізно ввечері 19 квітня, намагалися пояснити найнесподіванішими причинами — від “літаючої тарілки”, яку для українських Збройних сил прислали за ленд-лізом інопланетяни, до збитого українськими умільцями ворожого супутника за допомогою новітніх систем ППО.

Свою версію озвучив також колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович, який, очевидно, вирішив підтримати хвилю мемів, яку через цю подію підняли користувачі соцмереж.

“Зелений спалах в небі Києва — Бог знає, що коїться. Є думка, що Зеленський вистрелив з ракетниці, даючи старт контрнаступу”, - жартома припустив військовий експерт.

Як відомо, через якийсь час після яскравого спалаху в небі над столицею у Києві та області пролунав сигнал повітряної тривоги. На щастя, яскравий слід у небі залишила не ворожа повітряна ціль, тож кияни після відбою повітряної тривоги пішли спати у хорошому настрої.

Нагадаємо, загадкові спалахи та вибух у небі над Києвом прокоментували в Інституті геофізики. Там кажуть, що яскраве світіння, яке вчора бачили тисячі киян – це однозначно не супутник NASA, а космічне тіло, слід згоряння якого в атмосфері називають болідом або метеором.

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