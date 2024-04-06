Нічні удари по Харкову: кількість загиблих зросла

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок ударів російської армії вночі проти 6 квітня. Наразі відомо про сімох жертв ударів.

Про це повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов.

"На жаль, маємо сімох загиблих внаслідок цієї атаки. Ще 11 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Болвінова, Харків атакували ракетами С-300. Втім, скільки повітряних цілей випустив ворог, не повідомляється.

"Ворог знову бив двічі - прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садочках та цивільній інфраструктурі. Другой обстріл почався менше ніж за пів години після першого", - повідомив він.

Внаслідок нічної атаки в місті повністю зруйновано АЗС, пошкоджено лінії електропередавання. Крім того, посеред побитих дев'ятиповерхівок утворилося дві вирви, розміром п'ять на п'ять метрів.

Як повідомлялося, цієї ночі Харків пережив чергову ракетну атаку росіян. Місто двічі опинилося під обстрілом: окупанти вдарили після опівночі, а згодом - після 01:00. Росіяни атакували ракетами і БпЛА.

Зокрема, росіяни атакували ракетами спальний район Харкова -Олексіївку. Внаслідок російських ударів пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, три гуртожитки, два дитсадки, дві школи, автозаправка та кілька десятків крамниць.

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