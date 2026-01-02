ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
214
1 хв

Нічні удари по енергооб’єктах: українців закликають економити світло

Енергетики попередили про критичне навантаження мереж.

Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла.

Вночі проти п’ятниці, 2 січня, російська армія знову здійснив атаки на енергооб’єкти у кількох областях України. В регіонах запроваджено графіки відключень світла.

Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.

На ранок виникли знеструмлені споживачі у Запорізькій області. Крім того, триває відновлення пошкодженого обладнання в Київській та Одеській областях.

Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему у більшості регіонів застосовані погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Енергетика наголошують, що в областях, де діють обмеження, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

“Максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень”, - додали в НЕК.

Крім того, через несприятливі погодні умови (сильний вітер, налипання мокрого снігу) повністю або частково знеструмлені 27 населених пунктів в Івано-Франківській області. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Нагадаємо, на п’ятницю, 2 січня, енергетики запровадили графіки відключення світла для Києва та багатьох областей. На Волині, Прикарпатті, Закарпатті, а також у Львівській та Рівненській областях відключення електроенергії не заплановані.

