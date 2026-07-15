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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
1 хв

Нічні удари по Україні, США відновили морську блокаду Ірану: головні новини ночі 15 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ормузька протока

Ормузька протока / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 липня 2026 року:

  • США відновили морську блокаду Ірану Читати далі –>

  • Портников розкрив головну «червону лінію» Путіна Читати далі –>

  • Росія масовано атакувала Ізюм: є постраждалі Читати далі –>

  • Росія атакувала Суми касетним боєприпасом: є постраждалі Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну безпілотниками Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
194
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